Стал известен состав «России 25» на первый матч со сборной Беларуси

Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Беларуси. Встреча состоится сегодня, 2 мая, в Челябинске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Состав сборной России:
Исаев (Серебряков);
Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Пашнин, Лихачев — Воробьёв — Порядин;
Карпухин — Мичков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.
Состав сборной Беларуси:
Кульбаков (Шостак);
Сапего — Еременко, Алистров — Горбунов — Чезганов;
Бокун — Волочко, Суворов — Белевич — Скоренов;
Паливко — Романович, Мартынов — Пышкайло — Секерин;
Жихарев — Т. Ковгореня, Звягин — Филяев — Игнатенко;
А. Ковгореня.
Всего за ближайшие две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.
Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
- 2 мая 2023
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