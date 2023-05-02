Стал известен состав «России 25» на первый матч со сборной Беларуси

Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Беларуси. Встреча состоится сегодня, 2 мая, в Челябинске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Состав сборной России:

Исаев (Серебряков);

Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачев — Воробьёв — Порядин;

Карпухин — Мичков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.

Состав сборной Беларуси:

Кульбаков (Шостак);

Сапего — Еременко, Алистров — Горбунов — Чезганов;

Бокун — Волочко, Суворов — Белевич — Скоренов;

Паливко — Романович, Мартынов — Пышкайло — Секерин;

Жихарев — Т. Ковгореня, Звягин — Филяев — Игнатенко;

А. Ковгореня.

Всего за ближайшие две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.