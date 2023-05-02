СКА и «Северсталь» совершили обмен

20-летний российский нападающий Илья Иванцов перешёл в череповецкую «Северсталь», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Иванцов перешёл в состав «Северстали» из СКА в обмен на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне Иванцов выступал в составе череповецкого клуба на правах аренды из СКА.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Иванцов принял участие в 63 встречах, набрав 15 (1+14) очков при показателе полезности «-6». В розыгрыше Кубка Гагарина Иванцов сыграл в семи встречах, набрав в них три (1+2) очка.
Напомним, «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступила московскому ЦСКА со счётом 3-4 в серии.
Ранее в «Северсталь» из «Торпедо» перешёл российский защитник Николай Буренов в обмен на денежную компенсацию.
- 2 мая 2023
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