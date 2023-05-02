«Нефтехимик» совершил обмен с ХК «Тамбов», получив 22-летнего форварда

«Нефтехимик» и ХК «Тамбов» совершили обмен, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамск отправился нападающий Данила Попов 2000 года рождения, клуб из Тамбова получил денежную компенсацию.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Нефтехимик» 12 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой с показателем полезности «-3». В ВХЛ Попов сыграл 15 игр за «Ижсталь» и 15 — за «Тамбов». В 30 встречах форвард набрал 19 (8+11) результативных баллов.

Нижнекамский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии.

Ранее стало известно, что в «Спартак» из стана нижнекамского клуба перешёл нападающий Павел Порядин.