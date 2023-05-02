Дементьев: Бобровский в серии с «Бостоном» вернул позицию стартового голкипера «Флориды»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Флориды Пантерз» в серии с «Бостон Брюинз» (4-3) и оценил игру голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Бостон» меня реально удивил. Хотя за отсутствием центральных нападающих, кроме Бержерона и Крейчи, очень сложно создать боевые звенья и вернуться на тот путь игры, который у команды был до этого. Серьёзные обмены провёл менеджмент команды перед дедлайном, пригласив того же Дмитрия Орлова, но тем не менее это не помогло пройти дальше и играть с «Торонто».

Здесь, конечно, стоит отметить вратаря «Флориды» Бобровского, который очень уверенно провёл серию и вернул позицию стартового голкипера. С другой стороны, я как-то отмечал, что существовало какое-то недопонимание между игроками «Флориды» и главным тренером Полом Морисом. Достаточно долго команда кувыркалась, было непонятно, попадёт она в плей-офф или нет. Но тем не менее они вышли с восьмого места и вот, попав на «Бостон», «убивают» его. Значит, такова судьба команд, которые не могли сплотиться, найти взаимопонимание для результатов в регулярном чемпионате, но под плей-офф они преображаются и становятся единым кулаком для побед», — сказал Дементьев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».