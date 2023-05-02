Третьяк назвал команду-открытие сезона-2022/2023 в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что считает нижегородское «Торпедо» главным открытием сезона-2022/2023 в КХЛ.

«В прошедшем сезоне мне очень понравилось «Торпедо», возглавляемое Игорем Ларионовым. Они играли в хоккей, который когда-то показывали советские команды, — также входят в зону соперника. Я считаю, что это главное открытие сезона, у них большие перспективы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В прошедшем сезоне нижегородский клуб в регулярном чемпионате занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Торпедо» обыграло в серии московское «Динамо» со счётом 4-2. В следующем раунде подопечные Ларионова уступили СКА всухую 0-4.