Третьяк назвал команду-открытие сезона-2022/2023 в КХЛ
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что считает нижегородское «Торпедо» главным открытием сезона-2022/2023 в КХЛ.
«В прошедшем сезоне мне очень понравилось «Торпедо», возглавляемое Игорем Ларионовым. Они играли в хоккей, который когда-то показывали советские команды, — также входят в зону соперника. Я считаю, что это главное открытие сезона, у них большие перспективы», — приводит слова Третьяка ТАСС.
В прошедшем сезоне нижегородский клуб в регулярном чемпионате занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Торпедо» обыграло в серии московское «Динамо» со счётом 4-2. В следующем раунде подопечные Ларионова уступили СКА всухую 0-4.
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