Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко — о СКА: выводы должны быть после постоянных неудач, но этого не происходит

Терещенко — о СКА: выводы должны быть после постоянных неудач, но этого не происходит
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о причинах неудач СКА в плей-офф в финалах Западной конференции.

«Уже шесть лет подряд СКА останавливается на финале Западной конференции, уступая дорогу московским одноклубникам? Выводы должны быть извлечены из постоянных неудач, но, как видим, этого не происходит. Посмотрим, что дальше будет происходить с командой. Можно, конечно, опять набрать хоккеистов, но есть ещё организация игры, тренировочный процесс… Много нюансов и тонкостей.

У СКА каждый сезон состав меняется едва ли не наполовину, есть ли смысл в таких шараханьях? Наверное, это неизбежная ситуация. Мне кажется, что очень большая колода карт у Романа Борисовича, из которой можно выбирать. Имеет смысл её уменьшить и потом уже что-то менять. Но это мой взгляд. Можно что угодно говорить, комментировать, но он тренирует эту команду и знает, что внутри происходит и как. Есть, вероятно, проблемы, о которых мы, опять же, не в курсе», — цитирует Терещенко «Спорт уик-энд».

Напомним, СКА уступил в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 2-4.

Материалы по теме
Каменев: играл в СКА? Играл — это громко сказано, скорее мучился
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023