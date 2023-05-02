Кожевников: кого буду поддерживать в 1/4 Кубка Стэнли? Никого, «Спартак» там не играет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос: необходимо ли российским игрокам менять команды в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли?
«Не думаю, что им нужно менять команды. Зачем? Да бывает такое, кто-то лучше готов, кто-то хуже. Ничего страшного не произошло, нужно дальше работать. Нужно тренироваться и играть дальше. Там есть кому решать, менять им команды или нет. Есть люди вокруг них, агенты, контракты. На смену команды может повлиять и руководство.
Кого буду поддерживать в 1/4 Кубка Стэнли? Никого, «Спартак» там не играет, поэтому мне некого поддерживать», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».
Напомним, в следующий раунд плей-офф НХЛ в общей сложности прошли лишь пять российских хоккеистов. Борьбу за Кубок Стэнли продолжают два российских голкипера — Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» и Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс», а также три российских форварда — Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»), Евгений Дадонов («Даллас Старз») и Клим Костин («Эдмонтон Ойлерз»).
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