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Третьяк — о перекрёстном плей-офф: всегда есть место экспериментам, нужно искать новое

Третьяк — о перекрёстном плей-офф: всегда есть место экспериментам, нужно искать новое
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итог прошедшего сезона в КХЛ и высказал своё мнение о перекрёстном плей-офф.

«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали. Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны. Здесь все были в тяжёлых условиях, у ЦСКА, «Ак Барса», «Авангарда», да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона. Прошёл совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в Национальной хоккейной лиге все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать.

Перекрёстный плей-офф? Я только за эту идею. Всегда есть место экспериментам, нужно искать что-то новое, чтобы болельщикам было интересно смотреть хоккей. У нас часто случается, что в четвертьфиналах и полуфиналах играют друг с другом одни и те же команды. Я считаю, что новый формат плей-офф мог бы быть интересен зрителям, а это самое главное, ведь мы играем для них», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее Третьяк заявил, что считает нижегородское «Торпедо» главным открытием сезона-2022/2023 в КХЛ.

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