Владимир Филатов рассказал о своём назначении на пост главного тренера «Омских Крыльев»

Владимир Филатов дал первый комментарий после назначения главным тренером «Омских Крыльев».

«Авангард» — это клуб, который ставит максимально серьёзные задачи во всех командах своей системы, и, конечно же, мне было интересно возглавить здесь команду ВХЛ. В системе клуба много молодых парней, которые уже добились большого успеха в детском, юниорском и молодёжном хоккее, я знаю по работе в сборной многих из них, поэтому, конечно, хотелось бы продолжить с ними работу. Клуб сделал хорошее предложение, мне очень понравилось, что проявили интерес ко мне, поэтому с удовольствием согласился поработать с этими парнями, мне это интересно. Мы с Александром Владимировичем Крыловым общались и по телефону, и встречались лично – не буду скрывать, приятна была такая заинтересованность, это говорит о том, что в меня действительно верят и доверяют – это важный фактор, и он тоже сыграл одну из основных ролей.

Главное, что привлекает в Омске – это игроки, которых я уже знаю. Второе – возможность учиться новому у профессионалов: в системе «Авангарда» работают такие специалисты, как Боб Хартли, у которых есть что почерпнуть для себя. И третье – доказывать, что тот хоккей, который мы преподаём, имеет место быть и подходит для развития молодых игроков.

Наша основная задача – молодых талантливых парней, которые у Виталия Геннадьевича Черночуба играли и добились результатов, по максимуму адаптировать ко взрослому хоккею через команду ВХЛ, чтобы они уже попадали в команду КХЛ.

В Омск я планирую приехать уже сейчас, в мае. Раньше уже бывал и в академии, и в арене, но нужно более детально познакомиться с материально-технической базой, пообщаться с представителями команды, с руководством, детально обсудить моменты предсезонной подготовки – и уже постепенно, шаг за шагом, приступить к выполнению поставленной задачи», — цитирует Филатова пресс-служба «Авангарда».

Филатов возглавлял клуб МХЛ «СКА-1946», с которым в 2022 году выиграл Кубок Харламова.