Каменский назвал команды, которые, по его мнению, ближе всех к победе в Кубке Стэнли

Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал результаты в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.

«Возможно ли такое, что россияне останутся без Кубка Стэнли впервые с 1994-го? Конечно, не хотелось бы, чтобы эта серия прерывалась. Но если взглянуть на результаты первого раунда, когда из плей-офф вылетели все фавориты, то в это можно поверить.

«Рейнджерс» показывали удивительный хоккей весь сезон, но проиграли «Дэвилз», «Бостон» считали фаворитом многие эксперты, но у них на пути встала слабая на вид «Флорида» вместе с Сергеем Бобровским. Так что прогнозировать в этом сезоне очень трудно. Но мне видится, что ближе всего к этому (победе в Кубке Стэнли. — Прим. «Чемпионата») «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз», — сказал Каменский в интервью RT.

Напомним во втором раунде встретятся «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен», «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз». Первые матчи состоятся в ночь на 3 мая.