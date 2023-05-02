Терещенко: финал КХЛ по уровню был приближен к НХЛ, но разница между лигами огромная

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал об уровне хоккея в финальной серии КХЛ и сравнил матчи КХЛ с Национальной хоккейной лигой.
«Ротенберг считает, что игры Кубка Гагарина не уступают по уровню Кубку Стэнли? Если рассматривать финальную серию ЦСКА — «Ак Барс», то, наверное, уровень приближен. Но в целом между лигами разница громаднейшая. В подборе игроков, да и во всём. На сегодня НХЛ на голову выше КХЛ. Давайте вещи называть своими именами. За океаном собраны одни из лучших хоккеистов планеты. Есть ещё Европа, тот же самый швейцарский чемпионат, шведский и финский. Конечно, хотелось бы, чтобы хорошие иностранцы из этих лиг к нам ехали и на их примере учились наши молодые ребята. Это очень важно для развития.
Я против лимита. Сейчас молодых игроков загоняют в достаточно тепличные условия. Нужно проявлять характер и добиваться места в составе, а не получать его. Иначе, попадая в состав, они расслабляются. Давайте всё-таки говорить про честный спорт. Когда к нам приезжали Умарк, Хартикайнен, на них ходил народ, и рядом росла молодёжь. Конкуренция должна быть. Развиваться надо, а в собственном соку вариться тяжело», — цитирует Терещенко «Спорт уик-энд».
Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4-3.
- 2 мая 2023
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