«Нам нужен честный хоккей». Ротенберг — о двойном челлендже «России 25» в игре с Беларусью

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о двойном челлендже в игре с Беларусью (4:0).
«Двойной челлендж? Ошиблись арбитры, они смотрели не тот эпизод, вышла ли шайба. А при входе в зону был чистый офсайд, ФХР покажет этот момент. Судьи – профессионалы, но тоже люди, иногда ошибаются. Наверное, была неправильная коммуникация между нами и судьями. Было очень громко, кричали болельщики, может, нас не услышали сначала, но потом посмотрели момент, который должны были. Там чистый офсайд. Все ошибаются, главное – признать свою ошибку. Нам нужен честный хоккей, мы идём к этому шаг за шагом.
Было ли такое на моей памяти? Помню, в КХЛ играли в финале конференции с ЦСКА первую игру, судьи отменили удаление. Такая же ситуация была, и отменили удаление. Там вообще ни одного удаления не было за матч, если вы помните. Может, они тогда свистки забыли дома? Не знаю, надо у них спросить. Разные бывают ситуации, это хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 мая 2023
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