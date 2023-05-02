Р. Ротенберг: моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, чемпионат мира

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над Беларусью (4:0) ответил на вопрос, осуществилась ли его мечта стать тренером национальной команды.

«Быть тренером сборной – большая честь для меня. Очень благодарен ФХР, для меня было очень важно сегодня победить, как и для всей команды. Команда сформировалась за несколько дней после окончания сезона КХЛ. Горжусь командой и очень рад, что могу порадовать всю страну победой. Выиграли, это очень важно, но работаем дальше, впереди ещё восемь игр.

Можно ли сказать, что осуществилась моя мечта? Каждый человек хочет быть лучшим в своём деле, эта работа – всё, что я в жизни прошёл, всё, что я могу передать команде, помочь ей выиграть. Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, чемпионат мира. Но к этому нужно идти шаг за шагом, нельзя останавливаться на достигнутом. Каждая игра – новая мечта, главное – получать удовольствие от хоккея, развивать игроков, нашу систему игры. Мы хотим создать такую систему, с которой мы обыграем условную Канаду в следующей игре на чемпионате мира или Олимпиаде. Будем идти к этому шаг за шагом, впереди огромная работа.

Даже взять этот сезон, мы с 23 июля готовимся к сегодняшней игре. 95 игр сыграли уже и Матч звёзд, там было четыре матча, то есть сегодня была 99-я игра сезона. Каждая игра – отдельная жизнь, нам важно в каждом матче добавлять. Работаем по нарастающей.

Олимпиаду в 2018 году мы выиграли все вместе, была проделана фантастическая работа. Первая золотая медаль за 30 лет говорит о том, насколько тяжело выиграть Олимпиаду. Я буду делать всё возможное, чтобы в любом качестве сделать всё для победы на следующих Олимпийских играх и следующем чемпионате мира.

Быть тренером сборной – совершенно другая ответственность перед страной, совершенно другой уровень. Нельзя сравнивать клубный уровень и сборную, сборная – это шаг вперёд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.