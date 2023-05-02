Роман Ротенберг прокомментировал победу в своём дебютном матче в сборной России

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу в своём дебютном матче в национальной команде над Беларусью (4:0).
«Хочу отметить болельщиков, атмосфера – просто фантастика. Очень благодарны всем, кто пришёл нас поддержать. Старались показать лучший хоккей, серьёзно готовились. Первый период был тяжёлым, ребята вышли из игрового тонуса. Серьёзно поговорили в перерыве, понравилась реакция игроков, во втором периоде добавили, забили хорошие голы, здорово сыграл вратарь Исаев. Это важная для нас победа, но это только первая игра. Самая важная игра – следующая.
У нас отличный соперник, очень сильная команда во главе с новым тренером, который тоже хочет себя проявить. У него серьёзная система, которую мы видим в КХЛ в исполнении многих команд, например, система ЦСКА, которая строилась годами. Первый период был тяжёлым, нам не удавалось играть в давление впятером, были разрывы. Потом всё откорректировали. Мы здорово подготовились, во втором и третьем периодах вы увидели нашу игру. Как команда сегодня сыграли здорово, не буду никого выделять. Но можем ещё лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 мая 2023
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