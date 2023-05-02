«Вашингтон» продлил контракт с защитником Алексеевым на два года

«Вашингтон Кэпиталз» продлили контракт с защитником Александром Алексеевым на два года с зарплатой $ 1,65 млн, сообщает официальный сайт «столичных». Односторонний контракт хоккеиста принесёт ему $ 775 тыс. в сезоне-2023/2024 и $ 875 тыс. в сезоне-2024/2025.

23-летний игрок обороны набрал 5 (0+5) очков в 32 матчах за «Вашингтон» в этом сезоне. Защитник занял пятое место в «Кэпиталз» по блокированным броскам за 60 минут (5,46) со средним игровым временем в меньшинстве 1.07. Уроженец Санкт-Петербурга дебютировал в НХЛ 30 декабря 2021 года в игре с «Нэшвилл Предаторз».

«Кэпиталз» выбрали Алексеева в первом раунде под общим 31-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне не попал в розыгрыш Кубка Стэнли.