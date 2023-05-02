«Мы — визитная карточка хоккея». Ротенберг — об играх сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после крупной победы над Беларусью (4:0) рассказал об отношении к Челябинску и заявил, что ожидает полные трибуны на матчах национальной команды.
«К Челябинску отношусь с огромным уважением. Здесь выросли великие хоккеисты. Первыми на ум приходят Вячеслав Быков, Сергей Макаров. Они олицетворяют наш хоккей. У нас в команда много воспитанников челябинской хоккейной школы, во всей КХЛ — тоже. Челябинск — сердце хоккея России с традициями и школой. Мы, сборная России, обязаны здесь побеждать. Мы хотим показывать яркий, комбинационный хоккей, и сегодня у нас это получилось. Полчаса порадуемся и будем готовиться к следующей игре.
Мы хотели, чтобы были проданы все билеты на матчи в Челябинске. Рады, что этот город любит сборную России. Когда за тебя болеет один город и когда болеет вся страна — это совершенно разные уровни. Наша яркая игра способствует аншлагу на трибунах. Мы своей игрой и делом, результатом будем привлекать максимальное количество болельщиков. Ждём солдаутов во всех городах. Мы — визитная карточка хоккея.
Благодарен своим ребятам за то, что хорошо отреагировали на сказанное в раздевалке. Команда соперника играет на контратаках, и мы должны лишить её этого компонента, забить свои голы. Будем тренировать своё большинство. Соперник хорошо и активно сыграл в меньшинстве. Нам надо играть быстрее. Задумаемся, отработаем детали, улучшим их и другие детали, которые можно улучшить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 мая 2023
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