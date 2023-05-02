Домашние матчи ЦСКА в плей-офф посетили 130 тыс. человек — это лучший результат в Европе

ЦСКА провёл 14 домашних матчей в Кубке Гагарина — 2023 – это наибольший показатель в плей-офф в Европе, сообщает Metaratings.ru.

В плей-офф чемпион России отыграл три семиматчевые серии – с «Северсталью» (4-3), «Локомотивом» (4-3) и в финале плей-офф с «Ак Барсом» (4-3). В финале Запада армейцы шесть раз встречались со СКА (4-2). Всего команда Сергея Фёдорова сыграла 27 встреч в плей-офф из 28 возможных. Из них 14 – на «ЦСКА-Арене».

Общая аудитория матчей ЦСКА составила 130 тысяч зрителей – это с большим отрывом лучший результат в Европе. В топ-3 также вошли «Ак Барс» (111 тысяч, 13 матчей) и СКА (98 тысяч, 8 матчей). На пятом месте — «Авангард» – 83 тысячи человек на семи домашних играх. На четвёртой строчке — финская «Таппара» (84 тысячи, 8 матчей).