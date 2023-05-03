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Гендиректор «Торпедо» вспомнил, как родилась идея назначить Ларионова главным тренером

Гендиректор «Торпедо» вспомнил, как родилась идея назначить Ларионова главным тренером
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о том, как родилась идея назначить Игоря Ларионова главным тренером нижегородского клуба.

«Вы знаете, всё началось с того, что когда Игорь Николаевич был главным тренером молодёжной сборной России, в его сферу интересов входили в том числе и игроки системы «Торпедо». Ларионов всегда скрупулёзно относился к выбору хоккеистов и собирал полную информацию по тем игрокам, которые приезжали к нему в сборную. Он звонил мне, я звонил ему, мы с ним всегда подолгу разговаривали, у нас шла постоянная дискуссия.

Потом у нас как-то зашёл разговор на тему тренерской работы в клубе. На тот момент это ещё не было стопроцентное предложение возглавить «Торпедо». Я просто спросил его о том, не рассматривает ли он возможность работы клубным тренером. Мне была интересна позиция человека и его видение, чего он вообще дальше хочет для себя. Это была зима: январь-февраль. Сначала он ответил, что ещё действует контракт и пока есть чем заниматься. Там действительно были громадные планы, но потом всё поменялось. Мы ещё раз поговорили, и он сказал, что готов. Тогда уже началась другая история», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»:

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