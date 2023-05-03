Харламов – о «Торпедо»: атакующий стиль является самым современным в мировом хоккее

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о стиле игры нижегородского клуба.
«Играем в атакующий хоккей? Прежде всего здесь надо заметить, что «Торпедо» и при Дэвиде Немировски тоже играло в интересный хоккей. Вы понимаете, на сегодняшний день атакующий стиль – это вообще тот современный хоккей, в который играет весь мир. Зрителям интересно, когда много голов.
Конечно, мы все понимаем, что для руководителей и для тренеров это всегда нервно, потому что много шайб забрасывается и много пропускается, но это уже нюансы. А то, что атакующий стиль является самым современным в мировом хоккее – это факт. Поэтому концепция Игоря Ларионова и была направлена на атакующий хоккей», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»:
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