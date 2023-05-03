Харламов ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета «Торпедо»

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета нижегородского клуба.
«У нас есть бюджет, согласно которому мы двигаемся. Но, скажем так, если мы уже совсем упираемся в наш потолок, у нас есть некоторая возможность, при которой мы можем обратиться к губернатору Глебу Никитину и его заместителю Олегу Берковичу, который отвечает за спорт в регионе. Мы можем пообсуждать данную тему и понять, можем ли мы ей воспользоваться.
Мог ли бюджет клуба увеличиться после столь удачного сезона? Бюджет клуба утверждается даже не в январе, а ещё в конце декабря. Он остался на прежнем уровне. Но сейчас в КХЛ увеличивается пол зарплат. Посмотрим, что будет, но пока в плане бюджета у нас без изменений», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»:
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