Гендиректор «Торпедо»: не понимаю, как может быть неинтересно смотреть СКА – ЦСКА

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов высказался о внедрении со следующего сезона перекрёстного плей-офф в КХЛ.

«Перекрёстный плей-офф? В совет директоров КХЛ мы пока не входим, а что касается принятого решения, то это сложная тема. Надо попробовать и в следующем сезоне посмотреть, как всё получится. Почему бы и нет, в конце концов? Для болельщиков должно быть интересно увидеть команды из другой конференции. Но многие же подводят к тому, что всё это сделано, чтобы разбить финал конференции ЦСКА – СКА.

Всем надоело это видеть? Вот этого я не понимаю, почему так говорят. В НХЛ же клубы десятилетиями играют друг с другом, и почему-то интерес там не тухнет. Мне кажется, за океаном нет таких разговоров, что, условно говоря, им надоело видеть противостояние «Монреаля» с «Торонто».

Те клубы годами не играют друг с другом в финале конференции? Всё равно я не понимаю, как может быть неинтересно смотреть за матчами СКА и ЦСКА, если это два сильнейших клуба. Мне это непонятно», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»: