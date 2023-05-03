Гендиректор «Торпедо»: не понимаю, как может быть неинтересно смотреть СКА – ЦСКА

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов высказался о внедрении со следующего сезона перекрёстного плей-офф в КХЛ.
«Перекрёстный плей-офф? В совет директоров КХЛ мы пока не входим, а что касается принятого решения, то это сложная тема. Надо попробовать и в следующем сезоне посмотреть, как всё получится. Почему бы и нет, в конце концов? Для болельщиков должно быть интересно увидеть команды из другой конференции. Но многие же подводят к тому, что всё это сделано, чтобы разбить финал конференции ЦСКА – СКА.
Всем надоело это видеть? Вот этого я не понимаю, почему так говорят. В НХЛ же клубы десятилетиями играют друг с другом, и почему-то интерес там не тухнет. Мне кажется, за океаном нет таких разговоров, что, условно говоря, им надоело видеть противостояние «Монреаля» с «Торонто».
Те клубы годами не играют друг с другом в финале конференции? Всё равно я не понимаю, как может быть неинтересно смотреть за матчами СКА и ЦСКА, если это два сильнейших клуба. Мне это непонятно», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»:
- 3 мая 2023
-
12:20
-
12:04
-
11:55
-
11:53
-
11:45
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:19
-
11:18
-
11:06
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:02
-
07:31
-
07:21
-
04:50
- 2 мая 2023
-
23:42
-
23:29