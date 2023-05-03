Харламов: в российском хоккее не должно быть клубов-олигархов

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал, что хотел бы изменить в КХЛ для увеличения зрелищности.
«Что бы я хотел изменить в КХЛ, чтобы сделать лигу ещё более интересной? Недавно читал интервью Вячеслава Фетисова, в котором было сказано, что в нашем хоккее не должно быть клубов-олигархов. Соглашусь с ним. Если мы выровняем ситуацию по клубам и сделаем команды с равными финансовыми возможностями, то чемпионат у нас будет ещё сильнее, хотя он и так неплохой.
Вообще на эту тему можно долго размышлять — начиная от молодёжного хоккея и заканчивая взрослым. Лига уже озадачилась этой проблемой и прорабатывает различные моменты. Неправильно, когда в структуре клуба собрано много молодых ребят, которые просто не могут пробиться в КХЛ. Они вроде бы и находятся в системе, но постоянно играют в Высшей лиге, не получая шансов. А их тяжело получить, когда в клубе есть много больших контрактов. Конечно, перед такими командами ставятся самые большие задачи, и молодые хоккеисты не попадают в составы. В этом направлении надо работать, и лига уже это делает. Мы встречались с Алексеем Морозовым и вместе всё это обсуждали. Тут надо отдать должное КХЛ, что лига постоянно что-то придумывает, чтобы хоккей в стране не стоял на месте.
Опять же нужно улучшать ситуацию с телевидением. В принципе «Матч ТВ» работает неплохо, но лично мне кажется, что если на федеральном канале будет показываться больше матчей, то и интерес к лиге будет выше. Можно делать передачи об игроках — необязательно говорить чисто о хоккее, а делать акцент на каких-то бытовых вещах. Как это делается в НХЛ, когда они показывают обыкновенную жизнь хоккеистов. Думаю, что это тоже будет интересно зрителям», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»:
- 3 мая 2023
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