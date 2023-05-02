Новиков: Бобровский перевернул ход серии с «Бостоном» и стал её героем

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал об игре голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в серии с «Бостон Брюинз» (4-3).

«Считаю, что «Бостон» — команда-бомба. Она усилилась Орловым, это один из лучших защитников в НХЛ. Там всё шло на мази, состав подобрали просто космический, без слабых мест. Нужно поклониться и восхвалить парня по фамилии Бобровский. У него были тяжёлый сезон, травмы, разговоры о том, что он не оправдывает контракт. У него очень хороший дублёр Спенсер Найт (в плей-офф три матча сыграл Алекс Лайон. — Прим. «Чемпионата»), который неплохо сыграл. Бобровский перевернул ход серии и стал её героем, обыграв «Бостон». «Флорида» с ним и без него – разные команды. В НХЛ нет альтернативы нашим ведущим вратарям. Надеюсь, что у нас дальше будут развиваться Тарасов, Георгиев и другие ребята. Альтернативы нашим вратарям нет и не будет.

Вратари всегда учатся друг у друга. Найт тот же, например, выполняет некоторые действия так же, как Бобровский. Такие люди, как Сергей, являются примером для молодых. Это мужественный вратарь. Когда ты пропускаешь, на тебя начинают коситься, потому что хоккей – это бизнес, на котором завязаны огромные деньги. Бобровский доказал, что он – великий вратарь. Не сломаться и не раскиснуть из-за травмы – это очень серьёзная психологическая нагрузка. Такова спортивная жизнь. Как пел Высоцкий: «Лишь мгновение ты наверху, а потом катишься вниз». Мы не видим, какая драматургия идёт за пределами площадки, что в душе у спортсмена», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт.

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».