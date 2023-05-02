Голкипер «Тампы» Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский на пресс-конференции назвал свою главную ошибку в сезоне.
«Это то, чего со мной ещё не было. Первые 30-35 игр ощущались как обычно, но потом… Я и моё тело — мы были на разных сторонах. Все небольшие повреждения дали о себе знать одновременно. Моя ошибка была в том, что я не уделял достаточно внимания восстановлению. Так что я продолжал толкать себя к собственным лимитам, работая на тренировках. И после 35-й игры моё тело подвело меня.
Если честно, после этого я чувствовал себя не очень хорошо, но, как я уже сказал, это стало для меня новым опытом. Я всё ещё учусь и теперь знаю, что по ходу сезона мне нужно быть умнее и чаще заботиться о своём теле, подходить мудро к восстановлению. На протяжении последних нескольких лет у меня всё было хорошо, и я считал, что мне не нужно заниматься восстановлением, потому что я рабочая лошадка: могу сыграть столько игр, сколько захочу, и буду в порядке. Но этот сезон показал мне, что нужно быть умнее в этом плане. Так что, если я хочу быть рабочей лошадкой, я должен восстанавливаться как рабочая лошадка», — приводит слова Василевского журналист Эван Клоски в своём «твиттере».
- 2 мая 2023
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