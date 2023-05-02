Пашнин: молодцы, что сделали такое турне, нам нужно сейчас не терять сборную России

Защитник сборной «Россия 25» Михаил Пашнин прокомментировал победу над сборной Беларуси (4:0).

«Всегда приятно играть за сборную, все получили большое удовольствие от игры. Болельщики тоже. Чемпионат КХЛ закончился, а эти матчи – возможность развеяться и получить удовольствие от игры в хоккей. Я всегда рад играть за сборную. С радостью принял приглашение.

Я как дядька-наставник в команде? Ребята подшучивают надо мной, но я не считаю себя старым или взрослым. Со всеми на равных. В команде всё отлично.

Это турне позволяет как-то компенсировать отстранение сборной России от международных турниров? Молодцы, что сделали такое турне. Болельщики ждут, когда мы вернёмся на международную арену. Нам нужно сейчас не терять сборную. Эти матчи позволяют держать руку на пульсе, готовить молодых ребят», — цитирует Пашнина «РБ Спорт».

Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.