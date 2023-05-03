34 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в первом матче серии с «Торонто»

Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Флориды» отличились Ник Казинс, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Брэндон Монтур. Финский нападающий «Пантерз» Александр Барков отметился двумя результативными передачами. Российский вратарь Сергей Бобровский совершил 34 спасения своих ворот.

За «Торонто» забивали Мэтт Нис и Майкл Бантинг. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 24 сейва.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Флориды».

Следующий матч серии состоится 5 мая в Торонто, начало – в 02:00 мск.