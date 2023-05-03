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34 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в первом матче серии с «Торонто»

34 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в первом матче серии с «Торонто»
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Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Флориды» отличились Ник Казинс, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Брэндон Монтур. Финский нападающий «Пантерз» Александр Барков отметился двумя результативными передачами. Российский вратарь Сергей Бобровский совершил 34 спасения своих ворот.

За «Торонто» забивали Мэтт Нис и Майкл Бантинг. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 24 сейва.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Флориды».

Следующий матч серии состоится 5 мая в Торонто, начало – в 02:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 09:25 (5x5)   0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 27:58 (5x5)   1:2 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 28:09 (5x5)   2:2 Бантинг (Йернкрок, О'Райлли) – 34:51 (5x5)   2:3 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:47 (5x5)   2:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 52:24 (5x5)
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