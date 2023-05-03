34 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в первом матче серии с «Торонто»
Поделиться
Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Флориды» отличились Ник Казинс, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Брэндон Монтур. Финский нападающий «Пантерз» Александр Барков отметился двумя результативными передачами. Российский вратарь Сергей Бобровский совершил 34 спасения своих ворот.
За «Торонто» забивали Мэтт Нис и Майкл Бантинг. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 24 сейва.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Флориды».
Следующий матч серии состоится 5 мая в Торонто, начало – в 02:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 09:25 (5x5) 0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 27:58 (5x5) 1:2 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 28:09 (5x5) 2:2 Бантинг (Йернкрок, О'Райлли) – 34:51 (5x5) 2:3 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:47 (5x5) 2:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 52:24 (5x5)
Комментарии
- 3 мая 2023
-
04:50
- 2 мая 2023
-
23:42
-
23:29
-
23:16
-
23:10
-
22:45
-
22:33
-
22:22
-
22:07
-
21:51
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:41
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
18:53
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
17:55
-
17:44
-
17:37
Партнерский контент