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Видео невероятного сейва Сергея Бобровского при выходе 2 в 1

Видео невероятного сейва Сергея Бобровского при выходе 2 в 1
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Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В одном из эпизодов игры российский голкипер Сергей Бобровский совершил невероятный сейв, когда на него одного выходило сразу два игрока соперников.

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В составе «Флориды» отличились Ник Казинс, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Брэндон Монтур. Финский нападающий «Пантерз» Александр Барков отметился двумя результативными передачами. Сергей Бобровский совершил 34 спасения своих ворот.

За «Торонто» забивали Мэтт Нис и Майкл Бантинг. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 24 сейва.

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