«Опозорили эпичное возвращение». Дебур — о покере Павелски в первом матче после травмы

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур остался разочарован результатом первого матча серии с «Сиэтлом» (4:5 ОТ), в котором нападающий Джо Павелски оформил покер. 38-летний форвард проводил первый матч после травмы, полученной в первом матче серии с «Миннесотой» (4-2).

«Эпичное возвращение. Позор, что мы потратили его выступление впустую и не выиграли. Вина лежит на остальных членах команды, потому что он более чем сделал свою часть. Сегодня он всеми силами пытался принести нам победу.

Мы совершали нехарактерные для нас ошибки и играли недостаточно старательно, упуская важные детали в игре. Именно так вас наказывают за ошибки в плей-офф. Это немного напомнило мне первую игру серии с «Миннесотой». Мы включились слишком поздно, хотя у нас были определённые шансы на победу в овертайме. Нужно просто хорошо играть на протяжении большего времени матча», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.

Павелски стал рекордсменом НХЛ. В возрасте 38 лет и 295 дней