КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» сезона-2022/2023

Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» сезона-2022/2023. Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков («Адмирал»).

«Сезон-2022/2023 стал дебютным для 24-летнего голкипера Максима Дорожко. Он стал одним из ключевых игроков «Витязя», в декабре принял участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ — 2022, а затем с командой вышел в плей-офф. В первой игре Кубка Гагарина Дорожко сыграл на ноль, а «Витязь» добился своей первой победы в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата он стал вторым вратарём по проценту отражённых бросков.

В прошедшем чемпионате Даниил Исаев стал основным вратарём «Локомотива», до этого он играл максимум 11 матчей за один сезон КХЛ. Как и Дорожко, в декабре он принял участие в Фонбет матче Звёзд КХЛ — 2022. По итогам регулярного чемпионата Исаев стал четвёртым по проценту отражённых бросков и первым по коэффициенту надёжности.

Серебряков – самый опытный из этой тройки претендентов на звание лучшего вратаря сезона. Он завершил регулярный чемпионат с первым показателем отражённых бросков и со вторым коэффициентом надёжности. Вместе с командой он впервые за шесть лет вышел в плей-офф, а затем впервые в истории «Адмирал» добрался до второго раунда плей-офф», — сказано в сообщении.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 18 мая 2023 года.