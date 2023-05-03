«Сибирь» продлила контракт с 22-летним защитником
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Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с 22-летним защитником Ильёй Пастуховым до 30.04.2024 года, сообщает пресс-служба сибиряков.
Илья Пастухов – воспитанник новосибирского клуба. В КХЛ дебютировал в сезоне-2019/2020 и забросил первую шайбу. Всего за «Сибирь» игрок обороны за три сезона провёл 51 матч и набрал 4 (2+2) очка.
У Ильи есть опыт выступлений во Всероссийской хоккейной лиге. За клубы «Южный Урал» (Орск) и «Югра» (Ханты-Мансийск) Пастухов сыграл 65 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+13».
Напомним, ранее стало известно, что 46-летний российский специалист Егор Подомацкий стал новым тренером вратарей «Сибири».
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