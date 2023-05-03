Форвард Абросимов подписал контракт с «Северсталью» на два сезона

Руслан Абросимов подписал контракт с ХК «Северсталь» на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

За два года в составе череповецкой команды нападающий провёл в общей сложности 88 игр, в которых набрал 33 (14+19) результативных балла.

21-летний форвард за свою карьеру сыграл 15 матчей во Всероссийской хоккейной лиге за клуб «Буран» из Воронежа. В этих матчах нападающий забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-1».

Напомним, «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступила московскому ЦСКА со счётом 3-4 в серии.

Ранее стало известно, что нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покинули «Северсталь» по истечении контрактов.