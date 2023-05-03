Нападающий Шаров: люди с огромным удовольствием звали меня в «Салават Юлаев»

Нападающий Александр Шаров рассказал о своём переходе из «Сибири» в «Салават Юлаев» и заявил, что переезд дался ему нелегко.
«Несколько команд выходило на связь, но мне очень понравился настрой «Салавата». Звонили тренеры, менеджеры, все четко говорили, где видят меня и как хотят использовать. Это очень подкупило, люди с огромным удовольствием звали меня в Уфу.
На Востоке тяжелее всего было именно с «Салаватом», очень быстрая и активная игра. Против такого соперника действительно тяжело выходить. У Уфы современный стиль игры, быстрый комбинационный хоккей. Такая философия стала одним из решающих факторов для перехода.
Решение далось не за один момент, покинуть команду было достаточно тяжело. Но я понимаю, что надо двигаться вперёд, искать новые вызовы. Да, в Новосибирске всё замечательно, знал каждую улочку, но надо развиваться. Конечно, уезжать было сложно, но это профессиональный спорт, я был к этому готов», — цитирует Шарова официальный сайт «Салавата Юлаева».
Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Сибири» по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 50 (29+21) очков в 62 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина Шаров набрал пять (2+3) очков в пяти встречах.
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