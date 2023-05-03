Казанец, обманувший хоккеиста «Ак Барса» Бровкина, получил 5 лет колонии

Ново-Савиновский районный суд Казани огласил приговор 28-летнему жителю Казани Максиму Сидорову, которого обвиняли в мошенничестве на 4,8 млн рублей — деньги он, по версии следствия, обманным путём получил от хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина.

На допросе в суде Бровкин рассказывал, что его знакомый Сидоров стал выбивать из него деньги за то, что якобы проиграл на ставках из-за «прогноза» игрока «Ак Барса». «Это связано с профессиональными моментами, а не со ставками. Любого хоккеиста спросишь: «Вы сегодня выиграете?» — любой скажет, дескать, да, выиграем, и этим он и воспользовался», – объяснял Бровкин.

Подсудимый был признан виновным по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), так как не довёл свой умысел до конца – его задержали при передаче 500 тыс. рублей.

Суд назначил Сидорову 5 лет колонии общего режима с отменой оставшегося условного срока. Он был взят под стражу в зале суда.