Казанец, обманувший хоккеиста «Ак Барса» Бровкина, получил 5 лет колонии

Ново-Савиновский районный суд Казани огласил приговор 28-летнему жителю Казани Максиму Сидорову, которого обвиняли в мошенничестве на 4,8 млн рублей — деньги он, по версии следствия, обманным путём получил от хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина.
На допросе в суде Бровкин рассказывал, что его знакомый Сидоров стал выбивать из него деньги за то, что якобы проиграл на ставках из-за «прогноза» игрока «Ак Барса». «Это связано с профессиональными моментами, а не со ставками. Любого хоккеиста спросишь: «Вы сегодня выиграете?» — любой скажет, дескать, да, выиграем, и этим он и воспользовался», – объяснял Бровкин.
Подсудимый был признан виновным по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), так как не довёл свой умысел до конца – его задержали при передаче 500 тыс. рублей.
Суд назначил Сидорову 5 лет колонии общего режима с отменой оставшегося условного срока. Он был взят под стражу в зале суда.
- 3 мая 2023
-
12:25
-
12:20
-
12:04
-
11:55
-
11:53
-
11:45
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:19
-
11:18
-
11:06
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:02
-
07:31
-
07:21
-
04:50
- 2 мая 2023
-
23:42