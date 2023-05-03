Экс-форвард «Локомотива» Ильенко перешёл в московское «Динамо»
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Воспитанник ярославского хоккея Артём Ильенко подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Дебют Артёма в КХЛ состоялся 14 октября 2015 года в составе «Локомотива» в домашней встрече с «Трактором», тогда он провёл на льду чуть больше трёх минут. Вскоре нападающий забил свой первый гол, отличившись в гостевом поединке как раз с московским «Динамо». На посту главного тренера ярославцев в тот год трудился действующий наставник динамовцев Алексей Кудашов.
Всего на счету 27-летнего форварда 336 игр в КХЛ и 58 (29+29) набранных очков при показателе полезности «+10». Контракт носит односторонний характер.
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