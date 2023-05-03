«Йокерит» со следующего сезона будет выступать во второй лиге Финляндии

«Йокерит» прошёл процесс лицензирования и со следующего сезона начнёт выступление во второй по силе хоккейной лиге Финляндии — «Местис», сообщает Федерация хоккея Финляндии на своём официальном сайте.

Напомним, ранее Ассоциация хоккея Финляндии обязала «Йокерит» выплатить долги по контрактам КХЛ, чтобы играть во второй финской лиге.

Напомним, клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позже «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за прошлый сезон.