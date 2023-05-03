В московском «Динамо» объяснили смысл подписания нападающего Ильенко на три года

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему клуб решил подписать нападающего Артёма Ильенко сроком на три года.

«Подписание Артёма Ильенко — точечное усиление на конкретную позицию. Артёму 27 лет, а значит, что он скоро выйдет на рынок свободных агентов. Это одна из причин, почему мы подписали с ним длительное соглашение. Очень приятно, что среди прочих равных выбрал «Динамо» и работу с тренером, который помогал ему во время дебюта в КХЛ. Быстрый нападающий оборонительного плана, который выполняет на льду определённую роль. Впервые за свою карьеру сменит обстановку и город. Надеемся, что это придаст Артему новых сил и он порадует своей игрой динамовских болельщиков», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.