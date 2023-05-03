«Долго ломал голову и менял решение». Аликин — о переходе в «Автомобилист»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин поделился эмоциями от перехода и рассказал, почему выбрал екатеринбургский клуб. Голкипер подписал трёхлетний контракт с «Автомобилистом».

«Я долго ломал голову, общался с агентом, менял решение, но по итогу я пришёл к этому варианту. Мне непонятно, почему «Автомобилист» до сих пор не добился большого результата. Екатеринбург – отличный город, здесь хорошая команда, хорошее руководство, все условия, но, как мы все видели, команда останавливается на первом раунде плей-офф. И я просто не верю, что такой клуб не может сыграть лучше. Поэтому я выбрал «Автомобилист» с заделом на будущее, тем более скоро у клуба появится новая арена.

Я убедился, что руководство думает о команде, заботится о результате – это было основным фактором, теми причинами, которыми я руководствовался. Есть ещё небольшой плюс, что от Екатеринбурга мне недалеко до родной Перми, хотя это уже не столь важно», — цитирует Аликина пресс-служба екатеринбургского клуба.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аликин провёл 39 матчей за «Амур», в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 93,7%.