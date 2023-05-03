«Ему дали контракт за умение лизать языком?» Агент Пилко — о словах Шарипзянова

Известный хоккейный агент Алёша Пилко отреагировал на слова капитана омского клуба Дамира Шарипзянова о высоких финансовых запросах нападающих Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.
«Куда мы пришли, когда одни игроки начинают оценивать зарплаты других хоккеистов, своих партнёров по команде? 75 для защитника Шарипзянова — это неплохая работа его и агента, который представляет его интересы. Но мне как профессионалу этого бизнеса понятно, что цена за его работу слишком завышена. Этот контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное — за умение вылизывать языком нужных людей. Мы все в шоке от происходящего и от таких заявлений капитана «Авангарда». У нас на Балканах по отношению к тем, с кем каждый день ходишь в бой, так говорить не принято. Это предательство», — цитирует Пилко «Спорт-Экспресс».
Ранее Шарипзянов выразил мнение, что агент вышеназванных нападающих Шуми Бабаев начал переговоры с омским клубом с конфликта и завысил контрактные требования.
- 3 мая 2023
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