«Ему дали контракт за умение лизать языком?» Агент Пилко — о словах Шарипзянова

Известный хоккейный агент Алёша Пилко отреагировал на слова капитана омского клуба Дамира Шарипзянова о высоких финансовых запросах нападающих Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.

«Куда мы пришли, когда одни игроки начинают оценивать зарплаты других хоккеистов, своих партнёров по команде? 75 для защитника Шарипзянова — это неплохая работа его и агента, который представляет его интересы. Но мне как профессионалу этого бизнеса понятно, что цена за его работу слишком завышена. Этот контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное — за умение вылизывать языком нужных людей. Мы все в шоке от происходящего и от таких заявлений капитана «Авангарда». У нас на Балканах по отношению к тем, с кем каждый день ходишь в бой, так говорить не принято. Это предательство», — цитирует Пилко «Спорт-Экспресс».

Ранее Шарипзянов выразил мнение, что агент вышеназванных нападающих Шуми Бабаев начал переговоры с омским клубом с конфликта и завысил контрактные требования.