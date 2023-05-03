«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Василевским
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«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Алексеем Василевским, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на три года.
Василевский является воспитанником юлаевской школы. Завершившийся сезон защитник провёл в составе «Автомобилиста», сыграл 67 игр, заблокировал 178 бросков, провёл 59 силовых приёмов, набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-9».
Всего в КХЛ на счету 30-летнего защитника 490 матчей, в которых набрал 127 очков — забросил 46 шайб и отдал 81 результативную передачу. Показщатель полезности игрока обороны составил «-11».
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