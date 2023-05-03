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«Локомотив» подписал контракт с защитником Береглазовым

«Локомотив» подписал контракт с защитником Береглазовым
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«Локомотив» подписал контракт с защитником Алексеем Береглазовым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на два года.

29-летний игрок обороны является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В КХЛ, помимо родного клуба, выступал также за омский «Авангард». Береглазов – двукратный обладатель Кубка Гагарина, бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи, участник взрослого чемпионата мира — 2018. В прошлом сезоне Береглазов провёл 79 матчей за «Авангард», в которых набрал 28 (10+18) очков.

Всего в КХЛ Береглазов сыграл 571 матч, в которых набрал 149 очков — забросил 36 шайб и отдал 113 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны в карьере КХЛ составил «+30».

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