Ильенко: как только узнал, что поступило предложение от «Динамо», быстро принял решение

Нападающий Артём Ильенко прокомментировал свой переход из «Локомотива» в московское «Динамо».
«Рад, что переговоры прошли успешно. Очень приятно стать частью клуба с многолетней историей. Я готов к переменам. Уверен, что они пойдут на пользу и мне, и «Динамо».
Почему остановил выбор именно на «Динамо»? Как только узнал, что поступило предложение от «Динамо», быстро принял решение. Было несколько факторов: тренерский штаб, с требованиями которого я знаком, и клуб, который ставит самые высокие цели.
Созванивался с Алексеем Кудашовым в процессе переговоров. Алексей Николаевич обозначил задачи на будущий сезон и рассказал о некоторых организационных моментах.
Какую функцию в команде буду выполнять? Пока нет точного представления на этот счёт. Думаю, это будет известно ближе к предсезонному этапу. От себя могу сказать, что приложу все усилия и готов к выполнению любых функций ради победы команды», — приводит слова Ильенко сайт бело-голубых.
На счету 27-летнего форварда 336 игр в КХЛ и 58 (29+29) набранных очков при показателе полезности «+10».
- 3 мая 2023
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