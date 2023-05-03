Ильенко: как только узнал, что поступило предложение от «Динамо», быстро принял решение

Нападающий Артём Ильенко прокомментировал свой переход из «Локомотива» в московское «Динамо».

«Рад, что переговоры прошли успешно. Очень приятно стать частью клуба с многолетней историей. Я готов к переменам. Уверен, что они пойдут на пользу и мне, и «Динамо».

Почему остановил выбор именно на «Динамо»? Как только узнал, что поступило предложение от «Динамо», быстро принял решение. Было несколько факторов: тренерский штаб, с требованиями которого я знаком, и клуб, который ставит самые высокие цели.

Созванивался с Алексеем Кудашовым в процессе переговоров. Алексей Николаевич обозначил задачи на будущий сезон и рассказал о некоторых организационных моментах.

Какую функцию в команде буду выполнять? Пока нет точного представления на этот счёт. Думаю, это будет известно ближе к предсезонному этапу. От себя могу сказать, что приложу все усилия и готов к выполнению любых функций ради победы команды», — приводит слова Ильенко сайт бело-голубых.

На счету 27-летнего форварда 336 игр в КХЛ и 58 (29+29) набранных очков при показателе полезности «+10».