Третьяк ответил на вопрос, может ли он представить Ротенберга тренером сборной на ОИ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о майском турне «России 25» и ответил на вопрос, может ли представить Романа Ротенберга тренером сборной на Олимпийских играх.

«Хочу сказать слова благодарности губернатору Алексею Текслеру и всей его команде, всё очень чётко организовано. Наши друзья-белорусы довольны приёмом, питанием. Первая игра была очень интересной, было много моментов. Думаю, для болельщиков это была красочная, праздничная игра.

Проект «Большой тур» очень важный, главная задача ФХР, чтобы хоккей проходил не только в Москве, Петербурге, но и других городах. Наша задача – популяризация своего вида спорта, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок пришли в спорт после таких матчей. Тем более в Челябинске любят хоккей, сборная здесь играет второй раз. Билетов нет, для людей праздник. К сожалению, «Трактор» в этом году не очень хорошо сыграл, люди соскучились по хоккею, эти матчи вызывают интерес. И в Красноярске мы никогда не играли, в Астане тоже будет хороший турнир. Казахстан готовится к чемпионату мира, там будут очень тяжёлые игры. В Туле и Беларуси тоже будут интересные матчи. Для нас это очень важно, мы смотрим молодых ребят, это в любом случае международные матчи.

Дебют Ротенберга в сборной? Оценивать надо после турнира, а пока можно поздравить его с первой победой. Могу ли представить его однажды во главе сборной на чемпионате мира или Олимпиаде? Сейчас рано загадывать, ещё надо на Олимпиаду поехать. Надо делать всё потихонечку.

Вчера была интересная игра, особенно первый период, когда у белорусов было больше моментов, чем у нашей команды. Просто реализации у них не было, но они много создали голевых моментов. Игра была интересной, не хочу сказать, что наши были на голову сильнее, особенно в первом периоде. Во втором команда уже вкатилась, показала хороший хоккей, а первый период остался за белорусами. У нас молодая команда, с каждым матчем она будет наращивать свою игру, звенья будут сыгрываться. Это дело тренеров», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.