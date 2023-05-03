Третьяк — об отъезде россиян за океан: мы же открытая страна и не можем запретить уезжать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал отъезд российских игроков за океан.

«Некоторые россияне продолжают уезжать за океан? Мы же открытая страна, не можем запретить хоккеистам уезжать. Вы хотите железный занавес поставить? Да, ФХР и КХЛ стараются, у нас и две молодёжные лиги, и юниорская, и высшая, и континентальная, и студенческая – есть где раскрыться молодому игроку. Но если он не хочет здесь играть, вы же его не удержите?

Стараемся сделать так, чтобы как можно больше ребят осталось, хотим, чтобы они здесь играли, но кто-то всё равно уезжает. Что ты можешь, запретить им? Есмантович рассматривает введение рычагов для ограничения отъезда? Это вы его спросите», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.