Плющев: Козыреву будет сложно вывести «Северсталь» в плей-офф

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначение Андрея Козырева на пост наставника «Северстали».
«Думаю, что у «Северстали» в следующем сезоне будут большие трудности с попаданием в восьмёрку в своей конференции КХЛ. Козырев, возможно, в прошлом сезоне набрался опыта у Игоря Ларионова и взял какие-то его методики. То, что у Ларионова есть что взять, совершенно однозначно. Другое дело, как это будет реализовываться в Череповце. Полагаю, что «Северсталь» будет в той группе команд, которая будет бороться за восьмое место.
Поэтому мне сложно сказать, какие другие задачи будут ставиться перед командой. У Козырева нет особенно большого опыта для того, чтобы вытягивать команды из кризиса. Того, что он стоял на тренерской лавочке в «Торпедо» и СКА, думаю, недостаточно для того, чтобы тянуть команду, которая действительно будет в очень сложном положении. Потому что они потеряли слишком много ребят в межсезонье. Но посмотрим, специалисту можно пожелать только удачи», — приводит слова Плющева «РИА Новости».
В нынешнем сезоне Козырев входил в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Нижегородская команда провела в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 68 матчей, в которых набрала 90 очков, и заняла четвёртое место в Западной конференции.
- 3 мая 2023
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