Вайсфельд: сейчас вообще невозможно плохо судить, особенно если есть мозги, курорт!

Известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд рассказал об ошибках в судействе.

«В моём понимании, когда не о чем говорить, начинают говорить о судействе. В этом случае работает поговорка «Выигрывает команда, проигрывает тренер, а во всём виноват судья». Это обычное дело, все же ищут оправдания своим неудачам. При этом понятно, что судьи ошибаются просто потому, что никто и никогда ни в каком виде деятельности не может обойтись без ошибок.

Но, как я вижу — сейчас вообще невозможно плохо судить, особенно если есть мозги. Курорт! Потому что в любой момент можно «позвонить другу» и проконсультироваться насчёт взятия ворот. Со времён моей работы арбитром в этом плане многое поменялось — нам тогда говорили, что можно пропустить что угодно, но нельзя ошибиться со взятием ворот. Поэтому зачастую, когда на пятачке кого-то «убивали», арбитр не замечал этого, потому что был сконцентрирован на взятии ворот. Сейчас же гол – это десятое дело, потому что практически во все сложные моменты можно воспользоваться видеопросмотром. Почему я сказал, что мне нравится, как сейчас работают арбитры? Потому что нет системных ошибок, которые идут массово, одна за другой. Да, бывают какие-то ляпы, но ведь нельзя сказать, что кого-то специально «убили», — сказал Вайсфельд в интервью Betonmobile.

Ранее Вайсфельд прокомментировал майские матчи сборной «Россия 25».