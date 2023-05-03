Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал про стиль игры нижегородского «Торпедо» и прокомментировал последние изменения в КХЛ.

«Стиль игры «Торпедо». Здесь я бы начал с другого. Посмотрите на их комплектование – оно делается с огромным доверием к молодым и неизбалованным хоккеистам, перспективно, легко возобновлямо, незатратно. Уверенность в выбранных игроках и простота в игре при большой интенсивности, большим объёмом работы с понятыми требованиями: отдал – открылся; пас игроку впереди. Индивидуально-тактические действия отдельно взятого хоккеиста, управляются командным интеллектом для всех находящихся на льду. Всё вместе даёт нам красоту хоккея и приводят болельщиков на трибуны. В этот же ряд я поставил бы команды Разина, Ротенберга, Квартальнова. У «Амура» Епанчинцева к концу сезона можно было видеть похожие действия игроков. В «Адмирале» у Тамбиева очень самобытная команда, в которой каждое действие отдельно взятого игрока находится под постоянным контролем тренерского штаба, что стимулирует игроков к максимальной отдаче.

Среди новых тренерских назначений ожидаю, что команда Козырева будет действовать в стиле СКА и «Торпедо». «Сибирь» с Немировски тоже будет интересной. На неё стоит обратить отдельное внимание. Ожидаю в ней подвижный, игровой стиль, но всё будет зависеть от набора исполнителей. Нет сомнений, что с прекрасным методистом Тарасенко, команда будет великолепно готова функционально. Наличие в тренерском штабе Кривокрасова тоже должно придать команде свой шарм. Завьялов в «Витязе» большое значение в работе уделяет деталям, но какой стиль игры будет у команды мы пока не знаем.

Ряд команд и работе тренеров, к которым стоит присмотреться – это «Сочи» с Кокоревым и «Лада» с Браташом. Вообще думаю, что следующем чемпионате очковая плотность в восьмёрках конференций будет высока.

В плане комплектования заведомо топовых команд, таких как финалисты конференций, акцент делается на игроках, доказавших свою состоятельность в лиге с дозированным привлечением молодых. Мне в принципе не нравится выражение, что игрок что-то должен доказать. Когда руководитель или тренер говорит, что молодой игрок ему должен что-то доказать, лично я в этом выражении слышу, что сам специалист не может идентифицировать игрока. Он не может, не умеет, оценить его перспективность. Это, кстати то, в чём мы сильно уступаем НХЛ. Там же молодому игроку рассказывают какой он перспективный и какая прекрасная карьера его ждёт! Вот это и есть – они «едут за мечтой!» Начните здесь доверять молодым и рассказывать им какое будущее у них будет в КХЛ. Предоставьте возможность молодым зарабатывать согласно их вкладу в результат команды. А то у нас для молодых пара смен за игру со словами: «главное не ошибись!».

Вернёмся к командам-олигархам. Прекрасная работа менеджеров и селекционных отделов команд по подбору игроков, тренеры там, плюс ко всем необходимым знаниям, должны быть психологами и «дирижёрами», управляющими оркестром мастеров, что тоже надо уметь делать. Кого-то подбодрить, кого-то простимулировать. Хоккеисты там заслуженные и уважаемые, поэтому даже стимулирование должны быть аккуратным и с уважением», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.