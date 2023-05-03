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«Россия 25» забросила шесть шайб сборной Беларуси во втором матче майского турне

«Россия 25» забросила шесть шайб сборной Беларуси во втором матче майского турне
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился второй матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимала национальную команду Беларуси. Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Матвей Мичков с передачи Захара Бардакова удвоил преимущество «России 25». Спустя две минуты Валентин Зыков с передач Максима Федотова и Александра Елесина сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте второго периода Роман Горбунов с передачи Владимира Алистрова размочил счёт. В середине второго периода с разницей в 12 секунд Захар Бардаков и Иван Зинченко довели счёт до крупного.

На шестой минуте третьего периода Павел Порядин с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова забросил шестую шайбу в ворота Беларуси. На 13-й минуте третьего периода Егор Игнатенко сделал счёт 6:2.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
03 мая 2023, среда. 16:30 МСК
Россия 25
Окончен
6 : 2
Беларусь
1:0 Зыков (Хайруллин, Глотов) – 06:51 (5x5)   2:0 Мичков (Бардаков) – 12:21 (5x5)   3:0 Зыков (Федотов, Елесин) – 14:23 (5x4)   3:1 Горбунов (Алистров) – 23:56 (5x5)   4:1 Бардаков (Зыков) – 31:55 (5x5)   5:1 Зинченко (Кара, Джиошвили) – 32:07 (5x5)   6:1 Порядин (Зыков, Федотов) – 45:48 (5x5)   6:2 Игнатенко (Бокун, Ковгореня) – 52:23 (5x5)

В следующем матче «Россия 25» встретится со сборной Казахстана в Астане 5 мая.

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