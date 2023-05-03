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«Россия 25» забросила шесть шайб сборной Беларуси во втором матче майского турне

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился второй матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимала национальную команду Беларуси. Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Матвей Мичков с передачи Захара Бардакова удвоил преимущество «России 25». Спустя две минуты Валентин Зыков с передач Максима Федотова и Александра Елесина сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте второго периода Роман Горбунов с передачи Владимира Алистрова размочил счёт. В середине второго периода с разницей в 12 секунд Захар Бардаков и Иван Зинченко довели счёт до крупного.

На шестой минуте третьего периода Павел Порядин с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова забросил шестую шайбу в ворота Беларуси. На 13-й минуте третьего периода Егор Игнатенко сделал счёт 6:2.

В следующем матче «Россия 25» встретится со сборной Казахстана в Астане 5 мая.