Игрок сборной Беларуси играет клюшкой экс-нападающего КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился второй матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимала национальную команду Беларуси. Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.
Защитник сборной Беларуси Константин Волочко играет клюшкой финского экс-нападающего клубов КХЛ «Сочи» и «Динамо» (Рига) Йере Карьялайнена (на фото — третья слева).
17-летний Волочко в прошедшем сезоне выступал за клуб МХЛ «Динамо-Шинник» (Бобруйск). В 46 матчах игрок обороны отметился восемью заброшенными шайбами и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-8».
Карьялайнен за свою карьеру в КХЛ провёл 81 матч, в которых записал на свой счёт 28 (11+17) результативных баллов.
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