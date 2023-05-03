Игрок сборной Беларуси играет клюшкой экс-нападающего КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился второй матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимала национальную команду Беларуси. Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

Защитник сборной Беларуси Константин Волочко играет клюшкой финского экс-нападающего клубов КХЛ «Сочи» и «Динамо» (Рига) Йере Карьялайнена (на фото — третья слева).

17-летний Волочко в прошедшем сезоне выступал за клуб МХЛ «Динамо-Шинник» (Бобруйск). В 46 матчах игрок обороны отметился восемью заброшенными шайбами и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-8».

Карьялайнен за свою карьеру в КХЛ провёл 81 матч, в которых записал на свой счёт 28 (11+17) результативных баллов.