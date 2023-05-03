Лебрюн: «Вашингтон» планирует переговорить с помощником главного тренера «Тампы»
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Известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» рассказал о работе «Вашингтон Кэпиталз» по поиску нового главного тренера.
«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталз» планирует переговорить с помощником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джеффом Халперном в процессе поиска главного тренера», — написал Лебрюн.
Напомним, 15 апреля стало известно, что «Вашингтон» расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Лавиолетт руководил командой с 2020 года.
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