Лебрюн: «Вашингтон» планирует переговорить с помощником главного тренера «Тампы»

Известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» рассказал о работе «Вашингтон Кэпиталз» по поиску нового главного тренера.

«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталз» планирует переговорить с помощником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джеффом Халперном в процессе поиска главного тренера», — написал Лебрюн.

Напомним, 15 апреля стало известно, что «Вашингтон» расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Лавиолетт руководил командой с 2020 года.