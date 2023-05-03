Меркольяно: Тарасенко заинтересован остаться в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Североамериканский журналист Винс Меркольяно рассказал о дальнейших планах российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Владимир Тарасенко сказал, что ему интересно остаться в «Рейнджерс» и похвалил проведённое здесь время. Он сказал, что комфорт его семьи и поиск выигрышной ситуации являются его главными приоритетами в статусе неограниченно свободного агента. «Мне посчастливилось выиграть один [Кубок Стэнли] — и я хочу выиграть ещё, если получится» — заявил Тарасенко», — написал Меркольяно в своём «твиттере».

Напомним, воспитанник хоккейной школы «Сибирь» становился обладателем Кубка Стэнли 2019 года в составе «Сент-Луис Блюз». По ходу текущего сезона 31-летний форвард перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ.